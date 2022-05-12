  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Küçük çocuklar marketten 600 TL değerinde yağ çaldı
Yerel

Küçük çocuklar marketten 600 TL değerinde yağ çaldı

Van'da bulunan bir zincir markete müşteri gibi giren 3 çocuk yaklaşık 600 TL değerinde yağ çalarken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ekipler konu ile ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 10:40:00 - 2022-05-12 10:51:37

Van'da bulunan bir zincir markete gelen 3 çocuğun yaptığı hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve ortaokul öğrencileri olduğu söylenilen biri kız 3 çocuk, okul çıkışı boş çantaları ile markete girerek yaklaşık 600 TL değerinde yağ çaldı.

El Çabukluğu Ile Yağları Çantaya Attılar

2 çocuk hızlıca yağları çantalarına koyarken, 1 çocuğun ise ilk denemesinde telaşlanıp yağı çalamamasının ardından ikinci denemesinde markete giren müşterilere yakalanma korkusuyla yağı bırakıp arkadaşları ile marketi terk ettiği görülüyor. Markette bulunan 5 litrelik yağların eksildiğini fark eden yöneticiler, güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Hırsızlık Anı Kamerada

Güvenlik kameralarında 3 çocuğun sırtlarında taşıdıkları boş çantalarla markete gelip 5 litrelik yağları çantalarına koyup çaldıkları görüldü. Hırsızların yağ bidonlarını çantalarına koydukları anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay