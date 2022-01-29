KRT'nin İlahiyatçısı İhsan Eliaçık'tan skandal 'zina' açıklaması! Nikahsız birlikteliklere teşvik etti

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KRT'nin İlahiyatçısı İhsan Eliaçık, "Bana Dinden Bahset" programında akıl dışı açıklamalarda bulundu.

Kendince zina tanımı yapan Eliaçık, "Zina, bir aldatmaktır, iki paralı fuhuştur. Bu ikisi olursa zina olur. Bu ikisi olmazsa zina olmaz mı? Olmaz." dedi.

İhsan Eliaçık, toplumu nikahsız birlikteliklere teşvik ettiği açıklamasında şunları söyledi:

İki kişi bir araya geliyor. 'Biz hayat arkadaşıyız, gönüllü birliktelik yaşıyoruz' diyorlar. Ama resmi ya da imam nikahları yok. Toplumda böyle insanlar görüyoruz, bunların yaptığı zina mıdır? Bunlar diyor ki 'bizim, sizin bildiğiniz anlamda nikahımız yok'

O zaman nikah nedir? Nikah, bir kadınla bir erkeğin ilişkisinin, devlet tarafından veya tapınak tarafından veya din adamı tarafından onaylanmasıdır. Onlara, 'ilişkinizi onaylıyorum' diye bir cüzdan verilmesidir.

Onlar da diyor ki, 'Biz, ilişkimizin bir egemen güç tarafından onaylanmasına ve elimize bir cüzdan verilmesine ihtiyaç duymuyoruz. Benim ilişkimin onun onaylamasına ihtiyacı yok.' Şimdi bu adamın yaptığı zina mıdır? Değildir. Veya bu kadının yaptığı zina mıdır? Değildir. Bu da bir tür evliliktir. Bu evlilik de kabüldür, makbüldür.

İlla belediye memurunun nikah kıyması gerekmez. İlla imamın nikah kıyması gerekmez. İlla bir kiliseye gidilmesi, camiye gidilmesi, tapınakta bir din adamının mühür vurması gerekmez. Zinanın nasıl tanımlandığına dikkat edin. Zinanın, devletle, belediye nikayıhla, imamla bir alakası yoktur. Zinanın iki kişinin birbirini kandırmasıyla alakası vardır. Zina budur.

Devlet bugün var, yarın yok. İmam burada var, orada yok. Kilise bugün var, yarın yok. Bunlar insanların icat ettiği şeylerdir. Ama Allah vardır. Erkekle kadın vardır. Bunlar bir arada yaşarlar. Aralarında yalan olmamalıdır. Evrensel olanlar bunlardır.