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Spor Kritik gün! Cenk Tosun'un dönüş tarihi en erken...
Spor

Kritik gün! Cenk Tosun'un dönüş tarihi en erken...

Beşiktaş'ın dün akşam Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı maçın 75'inci dakikasında sakatlanan Cenk Tosun'un bugün sağ dizinden ameliyat geçirecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:53:00 - 2021-04-12 13:54:51
Kritik gün! Cenk Tosun'un dönüş tarihi en erken...

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Erzurum'da oynanan karşılaşmanın ardından ambulansla havalimanına götürülerek sedyeyle takım uçağına bindirilen ve İstanbul'a döndükten sonra hastanede tedavi altına alınan Cenk Tosun'un, bugün öğleden sonra ameliyata alınması bekleniyor.

Sağ diz kapağından operasyon geçirecek olan milli golcünün tedavi süreci en az 6 ay olacak. Cenk'in sağlık durumu ile ilgili kapsamlı açıklama daha sonra kulüp tarafından yapılacak.

1 yılda 2 büyük sakatlık

29 yaşındaki golcü oyuncu, son bir yıldır sakatlıklarla boğuşuyor.

Geçen sezon devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, burada sol dizinden sakatlanmış ve çapraz bağ ameliyatı olarak sezonu kapatmıştı.

2020 Kasım ayında sahalara geri dönen Cenk, devre arasında Beşiktaş'a kiralandıktan sonra daha ikinci maçın ardından sol dizindeki ödem nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Peşinden milli takım kampında koronavirüs olan deneyimli oyuncunun peşini şansızlıklar bir türlü bırakmadı. Cenk Tosun bu kez de ikinci en ciddi sakatlığını Erzurum'da yaşadı.

Milli golcünün sahalara dönüşü için en erken tarih olarak kasım ayı öngörülüyor.

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