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Ekonomi Kripto para borsası şifresi nasıl değiştirilir?
Ekonomi

Kripto para borsası şifresi nasıl değiştirilir?

Kripto borsası şifremi değiştirebilir miyim? Kripto para borsası Thodex’te yaşananlar dijital para yatırımı yapanları kaygılandırdı. Pek çok kişi hesap şifresinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini araştırıyor. Peki, kripto borsa şifresi değişir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 14:48:00 -
Kripto para borsası şifresi nasıl değiştirilir?

Kritpo para işlemi yapmak isteyenlerin aracı kurumlara üye olması gerekiyor. Bunun için ülkemizde pek çok şirket bulunuyor. Sisteme üye olan kişi yatırımları için sıcak ya da soğuk cüzdanı seçebilir. Sıcak cüzdanda işlemleri aracı şirket yaparken soğuk cüzdanda kişi kendi işlemlerini yapabilir.

Güvendiğiniz bir kripto borsaya üye olurken şifre oluşturmanız gerekiyor. Arzu ettiğinizde şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şayet yatırımlarınızı soğuk cüzdanda saklarsanız kaybınız olmaz. Soğuk cüzdanda tüm şifreler kullanıcıda bulunuyor. Bu sebeple kişi yatırımını kendi kontrol ediyor ve ele geçirilmesini önlüyor.

Kripto borsası şifrenizi değiştirmek için kullandığınız sistemin web sitesine giriş yapın. Web sitesine giriş yaptığınızda kullanıcı adı ve şifrenizle oturum açabilirsiniz. ‘Şifremi unuttum’ seçeneğinden şifre yenileyebilir ya da ayarlardan şifre değişikliği işlemi yapabilirsiniz.

Kripto para borsası şifresi nasıl kullanılır?
Kripto para borsası şifresi nasıl kullanılır?

Ekonomi

Kripto para borsası şifresi nasıl kullanılır?

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