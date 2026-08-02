FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip

15 Temmuz darbe girişiminin ardından uzun yıllardır firari olarak aranan Burkay Karatepe'nin yakalanmasına giden süreçte dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin farklı kimlikler kullanabileceği ve sürekli kılık değiştirdiği ihtimali üzerinde duruldu. Bu doğrultuda yapılan analizler, firarinin Afyonkarahisar'da olabileceğine işaret etti.

10 YILLIK FİRAR ADIM ADIM ÇÖZÜLDÜ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından firari durumdaki Burkay Karatepe'nin izini süren ekipler, uzun süre devam eden teknik analiz ve saha çalışmalarıyla önemli verilere ulaştı. Şüphelinin farklı kimlikler kullanabileceği ve sürekli yer değiştirdiği ihtimali üzerinde durularak kapsamlı bir takip yürütüldü.

OTELDEKİ ŞÜPHELİ HAREKET DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz nisan ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen bir otel toplantısında yüzünü bereyle gizleyen şüpheli bir kişi tespit edildi. Yapılan incelemelerde şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Bu gelişme, yürütülen soruşturmanın seyrini değiştiren önemli ipuçlarından biri oldu.

SAHTE KİMLİK VE BAŞKASINA AİT HATLAR KULLANDI

Takip sürecinde firarinin kimliğini gizlemek amacıyla sahte nüfus cüzdanı kullandığı, haberleşmesini ise başkalarına ait GSM hatları üzerinden sağladığı tespit edildi. Ekipler, iz sürmeyi zorlaştıran bu yöntemlere rağmen şüphelinin hareketlerini adım adım takip etti.

HÜCRE EVLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokakta bulunan iki ayrı hücre evi tespit edildi. Günler süren fiziki takip sırasında şüphelinin bu adresleri kullandığı belirlendi. Ekipler operasyon için en uygun zamanı bekledi.

ADRES DEĞİŞTİRİNCE DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelinin üçüncü bir adrese geçtiğinin belirlenmesi üzerine operasyon kararı alındı. Gece saatlerinde düzenlenen baskında Burkay Karatepe saklandığı hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE DİKKAT ÇEKEN MALZEMELER BULUNDU

Operasyonda elektrik ve su bağlantısı bulunmayan hücre evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda altın ve dövizin yanı sıra dizüstü bilgisayar, hard diskler, USB bellekler, cep telefonları, SIM kartlar, örgütsel dokümanlar ve başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yakalanan Burkay Karatepe hakkında ilgili suçlamalar kapsamında adli işlemlere başlanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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