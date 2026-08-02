Hani bunlar ölenin arkasından konuşmuyordu! Simge Fıstıkoğlu üstad Mısıroğlu’na saldırdı

Geçtiğimiz aylarda Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın minik kalplere tesettürü sevdirmek amacıyla düzenlediği programa dil uzatan CHP medyasının uzantısı Sözcü TV sunucusu Simge Fıstıkoğlu, bu kez de merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu hedef aldı.

Eski Türkiye kalıntısı laikçi zihniyetini her fırsatta dışa vuran Fıstıkoğlu, katıldığı bir programda merhum Mısıroğlu hakkında hezeyan dolu ifadeler kullandı.

Milli Ve Manevi Değerlere Saldırmayı Meslek Edindiler!

Daha önce çocukların küçük yaşta tesettürle tanışmasını hazmedemeyerek provokatif yayınlara imza atan Fıstıkoğlu, maskesini bir kez daha düşürdü. Anadolu insanının tarih bilincini uyandıran ve ömrünü hakikat davasına adayan merhum Kadir Mısıroğlu’nun ebediyete intikal etmesine rağmen arkasından konuşan laikçi sunucu, nefret diliyle hedefe koymaya kalkıştı.