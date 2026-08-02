  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Marka putuna tapmak!' Sanatın ruhunu kim çaldı? Trump’ın tatilinde şaşırtan görüntü: Terlikle çıktı, askerler selam bile durmadı Eyyam-ı bahur etkisini gösteriyor! Türkiye kavrulacak İspanya’dan Fas sınırına denizde güvenlik duvarı Göçe karşı yüzer bariyer Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı Mustafa Armağan yazdı: Hac Türkiye'de yasak, Yunanistan'da serbestti! İşte ibretlik hikâye Murat Alan yazdı: İspanya'ya ödetilen bedelin arkasında hangi hesap var? Hamas'tan yüzleri kızartan ifşa... 'İslam Dünyası Bizi Yalnız Bıraktı!' ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: "Ortadoğu'yu terk edin"
Gündem Hani bunlar ölenin arkasından konuşmuyordu! Simge Fıstıkoğlu üstad Mısıroğlu’na saldırdı
Gündem

Hani bunlar ölenin arkasından konuşmuyordu! Simge Fıstıkoğlu üstad Mısıroğlu’na saldırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen “Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne” programında çocukların tesettürlü tanışmasını hedef alan ve Mustafa Kemal istismarcısı Sözcü TV’de çalışan Laikçi Simge Fıstıkoğlu, şimdi de katıldığı programda Anadolu topraklarının yiğit adamı merhum tarihçi Üstad Kadir Mısıroğlu’na saldırdı.

Geçtiğimiz aylarda Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın minik kalplere tesettürü sevdirmek amacıyla düzenlediği programa dil uzatan CHP medyasının uzantısı Sözcü TV sunucusu Simge Fıstıkoğlu, bu kez de merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu hedef aldı.

Eski Türkiye kalıntısı laikçi zihniyetini her fırsatta dışa vuran Fıstıkoğlu, katıldığı bir programda merhum Mısıroğlu hakkında hezeyan dolu ifadeler kullandı.

Milli Ve Manevi Değerlere Saldırmayı Meslek Edindiler!

Daha önce çocukların küçük yaşta tesettürle tanışmasını hazmedemeyerek provokatif yayınlara imza atan Fıstıkoğlu, maskesini bir kez daha düşürdü. Anadolu insanının tarih bilincini uyandıran ve ömrünü hakikat davasına adayan merhum Kadir Mısıroğlu’nun ebediyete intikal etmesine rağmen arkasından konuşan laikçi sunucu, nefret diliyle hedefe koymaya kalkıştı.

Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!
Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!

Gündem

Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!

Ankara suya gömüldü, fondaş medya algı peşine düştü! Sözcü’ye tokat gibi cevap
Ankara suya gömüldü, fondaş medya algı peşine düştü! Sözcü’ye tokat gibi cevap

Gündem

Ankara suya gömüldü, fondaş medya algı peşine düştü! Sözcü’ye tokat gibi cevap

Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili!
Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili!

Gündem

Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili!

Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız?
Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız?

Gündem

Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Fistikmisin nesin sana soylediklerini yuttururlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23