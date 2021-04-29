Kreşler tam kapanma günlerinde açık mı? Sağlık tesislerindeki kreşler açık mı kapalı mı?
Tam kapanma günlerinde kreşler açık mı, kapalı mı? Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Tam kapanma günlerinde sağlık tesislerindeki kreşler kapalı olup olmayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamasına göre kreşlerin durumunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre tam kapanma sürecinde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma sürecinde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerin açık olacağını duyurdu.
Anaokulları açık mı?
İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan anaokulları ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verileceğini duyurdu. Sınavlar ertelendi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi yayınlandı.