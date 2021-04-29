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Eğitim Kreşler ne zaman açılacak? Kreşler kapanmada açık olacak mı?
Eğitim

Kreşler ne zaman açılacak? Kreşler kapanmada açık olacak mı?

Kreşler yeniden ne zaman açılacak? Tam kapanmadan muaf olan anne ve babaların en çok merak ettiği konu kreşlerin yeniden açılıp açılmayacağı. Vatandaşlar işe giderken çocuklarını emanet edecekleri kreşlerin açılmasını isterken sık sık ‘Kreşler açılacak mı son durum’ konusunu merak ediyor. Peki, kreşler anaokulları açılacak mı? Tam kapanmada çocuğu olan izinli mi sayılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 08:38:00 -
Kreşler ne zaman açılacak? Kreşler kapanmada açık olacak mı?

Türkiye’de 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi 05.00 saatleri arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamada işe gidecek olan anne ve babalar kreşlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kreşler kapalı mı olacak?

Kreşler ne zaman açılacak? Kreşler kapanmada açık olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi, ana sınıfı dediğimiz 5 yaş grubu var. Bizim okul öncesi eğitim kurumlarımız bu süreçte hep açıktı. Okul öncesi öğretmenlerimiz büyük bir özveri gösterdiler. Fakat bu tam kapanmada, Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu tavsiye ve diğer sayısal veriler, bize bu süreçte MEB bünyesindeki okulların da bir süre kapanması gerektiğini gösterdi. Biz buna uyduk. Kreşlerle ilgili Sayın Bakanımızla bir telefon görüşmesi yaptık, bir değerlendirme sürüyor. Muhtemelen yarın bir açıklama olur” dedi. 

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