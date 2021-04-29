Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?
Kreşler anaokulları açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada kreşler dahil tüm kademelerde uzaktan eğitimin başlanacağını belirtmişti. Kısıtlamadan muaf olmayan anne ve babaların talepleri doğrultusunda kreşlere ilişkin karar revize edildi. Peki, kreşler ne zaman açılacak? Kreşler açılacak mı?
Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanmadan muaf olan aileler ise kreşlerle ilgili kapanma kararının revize edilmesini istiyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, kreşler açık kalacak mı?
Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.