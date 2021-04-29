  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?
Eğitim

Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?

Kreşler anaokulları açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada kreşler dahil tüm kademelerde uzaktan eğitimin başlanacağını belirtmişti. Kısıtlamadan muaf olmayan anne ve babaların talepleri doğrultusunda kreşlere ilişkin karar revize edildi. Peki, kreşler ne zaman açılacak? Kreşler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 15:38:00 - 2021-04-29 15:39:27
Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?

Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanmadan muaf olan aileler ise kreşlerle ilgili kapanma kararının revize edilmesini istiyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, kreşler açık kalacak mı?

Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Hindistan varyantı nedir? Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?
Hindistan varyantı nedir? Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?

Sağlık

Hindistan varyantı nedir? Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi
Ekonomi

Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi

Altın fiyatlarında belirsiz süreç devam ederken uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe geliyor.
Koronavirüsün önüne geçilemiyor! Son rakam açıklandı
Korona Virüs

Koronavirüsün önüne geçilemiyor! Son rakam açıklandı

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan koronavirüste vaka sayısı 150 milyonu geçti.
Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor
Dünya

Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 163 kişi daha yaşamını yitirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay