Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanmadan muaf olan aileler ise kreşlerle ilgili kapanma kararının revize edilmesini istiyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, kreşler açık kalacak mı?

Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.