Krediyle Covid-19 fırsatçısı oldular

Virüs salgınından etkilenen vatandaşların kredi ve kredi kartı borcunu öteleme sözü veren özel bankalar, erteleme taleplerini ya karşılamıyor ya da yüksek faizler talep ederek vatandaşı bezdiriyor. Kimi banka ise ihtiyacı olan vatandaşa kredi açmamak için bahaneler üretip, başvuru sürecini uzatarak, oyalıyor.

Vergi hariç 300 TL

Özel bankalar son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hayata geçirdiği TOBB Nefes Kredisinde, Denizbank, dosya başına 300 TL + vergi talep etti.

6 milyar liralık kredi

Daha önce 6 kez “Nefes Kredisi” projeleriyle KOBİ’lere “nefes” olan TOBB, son alarak 365 oda ve borsa olarak yeni bir projeyi uygulamaya soktu. Denizbank ve KGF ile sözleşme imzalanan sözleşme ile bankalar ve TOBB, üyelerine 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak. Ancak her fırsatta önce kârını düşünen özel bankalar, bu fırsatı da kaçırmadı. Denizbank, TOBB Nefes Kredisi’nden yararlanmak isteyenlerden dosya başına ücret talebinde bulundu.

“Stokçulardan ne farkları var?”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, coronavirüs tedbirleri kapsamında özel bankaların takındığı tutumu eleştirerek, sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı vermişti: “Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse vatandaştan topladığı parayı böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır.”

800 milyar kredi verebilirler

Bakan Albayrak’ın stokçulara benzettiği özel bankalar, özsermayelerinin sadece 4.5 katı kadar parayı kredi olarak kullandırıyor. Yerli özel ve yabancı bankaların bilançoları elverişli olsa da ellerini taşın altına koymuyorlar. Kredi/özsermaye çarpanı yerli özel bankalarda 4.54, yabancılarda ise 4.57. Toplam özsermayesi 310 milyar lira olan bu iki grup bankanın 2.2 trilyon liralık kredi plasmanı imkanı var. Toplam kredi hacimleri 1.4 trilyon lira. Kaba bir hesapla 800 milyar liralık kredi verme potansiyelleri var.