Kralın serveti ortaya döküldü! Hem tahta hem de servete oturdu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen sene eylülde hayatını kaybetmesinin ardından 73 yaşında tahta oturan Kral 3. Charles'ın serveti İngiliz basını tarafından ayrıntılı olarak ortaya döküldü.

Guardian gazetesinin 12 uzmanla yürüttüğü araştırmaya göre Kral Charles'ın lüks araba ve konut, mücevher, yarış atları ve sanat koleksiyonuyla dolu servetinin değeri 2 milyar sterline (48 milyar TL) yakın.

Bugüne kadar sır gibi saklanan Charles'ın malvarlığının ayrıntıları ilk defa ortaya çıktı. Kral'ın servetiyle ilgili ilk defa ayrıntılı bir araştırma yürüten Guardian, Charles'ın annesinin ölümü sonrası kalan mirasla servetine servet kattığını aktardı. Servetin tam boyutunun bilinemediğine dikkat çeken gazete, Kral'ın Monet ve Dali tabloları, Rolls-Royce ve Jaguar arabalar, paha biçilemez mücevherler, İngiltere'nin dört bir yanında mülkler ve arazilerle ülkenin en zengin isimleri arasında yer aldığını kaydetti.

Miras için vergi ödemedi

Haberde, İngiliz kraliyet ailesinin en büyük servetinin miras vergisinden muaf olmak olduğuna da dikkat çekildi. Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle kendisine kalan mirastan devlete hiçbir vergi ödememişti.

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Kraliyet fertlerinin servetlerinin büyük bölümünün monarşideki rollerinden geldiği kaydedildi. Ayrıca Kral'ın çeşitli şirketlerde milyonlarca sterlin değerinde yüksek getirili hissesi bulunduğu belirtiliyor.

Kral'ın resmi olarak monarşiye ait Buckingham ve Kensington Sarayları dışında şahsen sahip olduğu, üzerinde saray ve kalelerin yer aldığı araziler bulunuyor. Ayrıca ailenin servet değerinde bir pul koleksiyonu da var.

Yıllarca tahta çıkmayı bekleyen Charles'ın servetiyle ilgili önceki tahminler, Guardian'ın belirlediği rakamın çok altındaydı.

Kral Charles'ın sözcüsü ise Guardian'ın verdiği rakamlarla ilgili “Spekülasyon ve varsayımın yaratıcı bir karışımı” ifadesini kullandı. Kraliyet ailesinin malvarlığı konusunda açıklama yapmayan Buckingham Sarayı da bu kuralı bozmadı.