Kraliçe Elizabeth saraya veda etti

Tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü kutlayan Kraliçe Elizabeth, "ana üssü" olarak nitelendirilen Buckingham Sarayı'na veda etti.

Yapılan açıklamaya göre Kraliçe 2. Elizabeth, ailesinin sık kullandığı bir başka konut olan Windsor Kalesi'ne taşındı. Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Kraliçe, bundan böyle çalışmalarını da yaşamını da bin yıllık bir tarihi olan bu kalede sürdürecek. Yani bir başka deyişle Büyük Britanya tahtında oturan Mounbatten Windsor ailesinin üç ana konutundan biri olan Windsor Kalesi, bundan böyle Kraliçe'nin "evi" olacak.

Son iki yılı orada geçirdi

Kraliçe 2. Elizabeth, Covid 19 pandemisinin en hararetli dönemlerinde de o sırada hayatta olan eşi Prens Philip ile birlikte Windsor Kalesi'nde yaşamıştı. Pandemi nedeniyle son iki yıldır kamuoyu karşısına daha az çıkan Kraliçe bu sürede "evden çalışmayı" sürdürdü. Bu şekilde ölümünden sonra orada toprağa verilen kocası Prens Philip'in ebedi istirahatgahına da daha yakın olacak Kraliçe.

Bu arada Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'ndan taşınma nedenini de hatırlatalım. İngiliz monarşisinin merkezi ve simgesi olan saray, geniş kapsamlı bir restorasyona giriyor. Hem teknik hem de mimari ayrıntıları kapsayan bu restorasyon nedeniyle ileri yaştaki Kraliçe'nin rahatsız olmaması için böyle bir karar alındığı belirtiliyor. 1837 yılından bu yana İngiliz kraliyet ailesinin merkezi olan Buckingham Sarayı'nın restorasyonunun uzun süreceği belirtiliyor.