KPSS/5 2021 tercih sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamadan sonra tercih yerleştirme sonuçlarını merak edenler internette sorgulama ekranını araştırmakta. İşte “KPSS/5 2021 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim ve en yüksek ve en düşük KPSS puanları kaç? Sorularının cevabı…

KPSS/5 2021 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

En yüksek ve en düşük KPSS puanları kaç?