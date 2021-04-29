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Eğitim KPSS/5 2021 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Eğitim

KPSS/5 2021 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?

ÖSYM Başkanlığı, 15-21 Nisan tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için aldığı sözleşmeli personel tercih sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS/5 2021 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 18:37:00 -
KPSS/5 2021 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?

KPSS/5 2021 tercih sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamadan sonra tercih yerleştirme sonuçlarını merak edenler internette sorgulama ekranını araştırmakta. İşte “KPSS/5 2021 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim ve en yüksek ve en düşük KPSS puanları kaç? Sorularının cevabı…

KPSS/5 2021 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

En yüksek ve en düşük KPSS puanları kaç?

 

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