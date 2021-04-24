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Eğitim KPSS sınavı ne zaman 2021 KPSS sınavı başvurusu ne zaman?
Eğitim

KPSS sınavı ne zaman 2021 KPSS sınavı başvurusu ne zaman?

2021 KPSS sınav 2021 ne zaman yapılacağı, kamu kurumlarda iş başvurusunda bulunacaklar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS için sınav takvimi açıklandı. Peki KPSS sınavı ne zaman 2021? 2021 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 10:56:00 - 2021-04-24 10:56:36
KPSS sınavı ne zaman 2021 KPSS sınavı başvurusu ne zaman?

KPSS 2021, YKS 2021 ne zaman yapılacak? Kamu kurumlarında memur olmak isteyenler KPSS başvuru tarihlerinin başlamasını bekliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021 başvuru tarihi ile KPSS 2021 sınav tarihi adaylar tarafından sorgulanıyordu. KPSS 2021 sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlandı. Peki KPSS 2021 başvurusu ne zaman? 2021 KPSS sınavı ne zaman olacak? İşte 2021 KPSS sınav detayları.

2021 KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?

KPSS 2021 başvurusu ne zaman? ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS başvuru tarihleri 28 Mayıs 2021'de başlayacak ve 14 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

2021 KPSS sınavı ne zaman?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Bu yıl KPSS başvuruları için ödenecek başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl KPSS başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. KPSS sonuçları 16 Eylül'de açıklanacak.

2020-KPSS Lisans sınavı yani Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu 19 Temmuz’da, 2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) ise 9 Ağustos’ta gerçekleştirilmişti. KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım’da tamamlanmıştı. 5 Mayıs’ta başlayacak olan 2020 KPSS Lisans sınavı başvuruları 5-20 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı.

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