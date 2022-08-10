KPSS sınav merkezi ne zaman nereden değiştirilir? 2022 KPSS sınav giriş yeri değiştirme
31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS iptal edildi. Sınav ileri bir tarihte yenilenecek. Adaylar ise sınav merkezlerini değiştirme imkanları olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, KPSS 2022 sınav merkezi ne zaman nereden değiştirilir?
2022 KPSS lisans sınavı iptal edildi. Sınav eylül ayına ertelendi. Peki, KPSS sınav giriş yerleri değiştirilir mi?
KPSS sınav merkezi ne zaman nereden değiştirilir? 2022 KPSS sınav giriş yeri değiştirme
ÖSYM, iptal kararının ardından KPSS sınav giriş yerlerinin değiştirilebileceğini duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.
Sınava başvuran adaylardan isteyenler, 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 23.59'da sona erecek.