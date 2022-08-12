KPSS ÖABT ne zaman? KPSS 2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman sorusu gündemde yer aldı. Bilindiği üzere son gelişmelerden sonra 31 Temmuz tarifinde yapılan KPSS sınavı iptal edilmişti. Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar internette 'KPSS ne zaman, ÖABT ne zaman? sorularını sorgulamaya başladı. ÖSYM yeni KPSS sınavı tarihlerini duyurdu. Peki KPSS 2022 ÖABT ne zaman yapılacak? Yeni KPSS sınavı ÖABT ne zaman, hangi tarihte? İşte merak edilen sorunun cevabı...



KPSS sınavının ertelenmesinin ardından ÖSYM açıklaması ile yeni tarihler ve merak edilenler netlik kazandı. Yeni takvime göre tüm KPSS oturumlarının tarihi de belli oldu. Peki KPSS takvimine göre KPSS ÖABT ne zaman, hangi gün? Yeni KPSS için ücret ödenecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YENİ KPSS SINAVI İÇİN TEKRAR ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya göre adayların, yeni KPSS sınavı için tekrar bir ödeme yapması söz konusu değil.

ÖSYM 2022 KPSS SINAVI VE OTURUMLAR TAKVİMİ

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.



