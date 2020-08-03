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Eğitim

KPSS Genel Yetenek Genel Kültür kaç net kaç puan 2020 KPSS kaç net kaç puan hesaplama

KPSS kaç net yaparsam atanırım? KPSS kaç net kaç puan, KPSS’de kaç nete kaç puan gelir? KPSS kaç net yaparsam atanırım? Soruları kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusu yapmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu KPSS sınavına girecek lisans, ortaöğretim, lise ve önlisans mezunu adaylar tarafından sorgulanmakta. KPSS kaç net kaç puan 2020, KPSS kaç net kaç puan, KPSS öğretmenlik kaç net kaç puan, KPSS Önlisans kaç net kaç puan 2020, KPSS kaç net kaç puan hesaplama, KPSS kaç net kaç puan ortaöğretim, KPSS kaç net kaç puan Önlisans, KPSS Lisans kaç net kaç puan 2020. İşte KPSS Lisans, Ön Lisans ve Lise net puan hesaplaması.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:34:00 -
KPSS Genel Yetenek Genel Kültür kaç net kaç puan 2020 KPSS kaç net kaç puan hesaplama

KPSS genel kültür genel yetenek kaç net kaç puan getirir? Sorusu KPSS sınavına girecek adaylar tarafından merak edilmekte. 2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek. KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

KPSS kaç net yaparsam atanırım? 

KPSS kaç nete kaç puan geldi ? 2020 KPSS orta öğretim, KPSS önlisans ve KPSS lisans öğrencilerden örneklerle tüm puan türlerine yönelik net ve puan bulunmaktadır. 

KPSS Genel Yetenek: 27 doğru, 5 yanlış

KPSS Genel Kültür: 44 doğru 12 yanlış P3 puanı 77.69 olacaktır. 

KPSS Genel Yetenek: 31 doğru, 8 yanlış

KPSS Genel Kültür: 46 doğru 14 yanlış P3 puanı 80.01 olacaktır. 

KPSS orta öğretim kaç net kaç puan eder?

48 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

73 NET 85 PUAN

85 NET 90 PUAN

KPSS ön lisans kaç net kaç puan eder?

35 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

70 NET 85 PUAN

82 NET 90 PUAN

KPSS lisans kaç net kaç puan eder?

55 NET  70 PUAN

62 NET 75 PUAN

72 NET 80 PUAN

84 NET 85 PUAN

91 NET 90 PUAN

 

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