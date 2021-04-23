Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) geçtiğimiz hafta sonu yapılmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı?

KPSS DHBT sonuçları henüz açıklanmadı. 2020 KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulacak. Bir önceki sınavın sonuçları 15 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 26 Nisan'a çevrilmiş durumda.

DHBT nedir?

6-16 Kasım 2020 tarihinde başvuruları alınan DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda.

DHBT’ye katılan adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunlu.