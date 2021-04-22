KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KPSS başvurusu başladı mı?

2021 KPSS başvuruları ne zaman? Kamu kurumları personel alımı için iş başvurusunda bulunacakların katılacağı ve ÖSYM tarafından gerçekleştilinecek olan KPSS 2021 başvuru tarihi ve KPSS sınavı tarihleri araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM 2021 KPSS sınavları ilişkin takvimi de açıklamasıyla birlikte KPSS sınavına başvuruda bulunacakların heyecanı bir kat daha arttı. İşte, ÖSYM 2021 Lisans KPSS başvuru ve sınav takvimine ilişkin detaylar…

2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

2021 KPSS A grubu Ve öğretmenlik sınavı ne zaman? 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?

2021 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

ÖSYM 2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS 2021 başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 KPSS başvuru tarihleri de merak ediliyor. KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS başvurusu nasıl yapılır 2021

2021 KPSS Başvuru nasıl yapılır? KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır 2021? Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını belirlenen takvim içerisinde elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilir. Koronavirüs önlemleri nedeniyle KPSS sınavına başvurular HES kodu ile gerçekleştirilecek. 2021 KPSS başvuru ücretleri henüz belli olmadı. Sınavın başvuru kılavuzunun açıklanmasıyla Genel Kültür oturumu için 80 TL, KPSS Alan Bilgisi için 55 TL, ÖABT için 80 TL olarak belirlenmişti. Tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.