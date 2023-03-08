KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den açıklama geldi

2023 KPSS sınav tarihleri, memur olabilme hayaliyle sınavlara hazırlanan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı son açıklamayla birlikte, 2023 yılında yapılacak KPSS sınavlarının tarihlerini açıkladı. Peki, KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi.

Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.

Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

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KPSS 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.