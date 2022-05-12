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Yerel Kozmetik mağazasından suçüstü
Yerel

Kozmetik mağazasından suçüstü

Mersin'de kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 30 yaşındaki şahıs, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 11:29:00 -
Kozmetik mağazasından suçüstü

Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir kozmetik mağazasına giren F.Y.'nin ürünleri çaldığını fark eden çalışanlar, polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.Y.'yi mağazada gözaltına aldı. F.Y.'nin yapılan sorgulamasında 3 ayrı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranma kaydının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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