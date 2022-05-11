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Yerel Koyun sürüsü şehir merkezinden geçti! İlginç görüntüler oluştu
Yerel

Koyun sürüsü şehir merkezinden geçti! İlginç görüntüler oluştu

Tokat’ta ilkbaharla birlikte yaylanın yolunu tutan koyun sürüsünün ana caddeden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 01:03:00 -
Koyun sürüsü şehir merkezinden geçti! İlginç görüntüler oluştu

Tokat’ta yaylaya dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat’ta kış aylarını ahırda geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yaylanın yolunu tuttu. Erenler Mahallesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na inen koyun sürüsü gece saatlerinde ana yoldan geçti. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Kısa süreli trafiğin durduğu ana yoldan koyun sürüsü Bağdat Caddesi’ne girdi.

Koyun sürüsü görüntüsü şaşırttı

Vatandaşların şaşkın bakışları altında koyun sürüsü tarihi Yüksek Kahvenin önünden geçti. Sürünün yayla yolculuğu vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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