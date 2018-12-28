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Kosova'dan flaş karar! İki ülkeye ek vergi uygulanacak

Kosova hükümeti, Sırbistan ve Bosna’dan gelen uluslararası ürünlere vergi uygulama kararı aldı.

28 Aralık 2018 Cuma 22:56
Kosova'dan flaş karar! İki ülkeye ek vergi uygulanacak

Kosova hükümeti Sırbistan’dan gelen uluslararası ürünlere de vergi uygulama kararı aldı.

Karara göre, Sırbistan ve Bosna’dan gelen uluslararası ürünlere de bugünden itibaren vergi uygulanacak.

Karar sonrası Sırplar protestolara başladı

Ticaret bakanı Endrit Shala yaptığı açıklamada, “Hükümet toplantısında bugün önerim üzere 100 yüz ranlık vergi olmadan Sırbistan ve Bosna’dan Kosova’ya giren 9 uluslararası ürün listesi kaldırıldı. Bundan böyle Sırbistan ve Bosna’dan giren tüm ürünlere yüzde 100’lük vergi kararı uygulanacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic konu ile ilgili, Rusya, Çin, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın büyükelçilerinin yanı sıra ülkenin Güvenlik Konseyi'nin acil durum toplantısı ile acil toplantılar düzenledi.

Priştine'nin kararı, bölgenin kuzeyindeki Sırp nüfusun protestolarını artırdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:56
  1. Kosova
  2. Sırbistan
  3. Bosna Hersek

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