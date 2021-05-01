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Ekonomi KOSGEB destek programı ne zaman nasıl yapılacak? KOSGEB destek programı başvuru ekranı
Ekonomi

KOSGEB destek programı ne zaman nasıl yapılacak? KOSGEB destek programı başvuru ekranı

3 yıl geri ödemesiz destek başvurusu | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu. KOSGEB destek programı başvurularına ilişkin son bilgi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan geldi. Peki, KOSGEB destek başvurusu ne zaman başlıyor? KOSGEB destek başvuruları nereden yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 12:40:00 -
KOSGEB destek programı ne zaman nasıl yapılacak? KOSGEB destek programı başvuru ekranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programını açıkladı. Pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların desteğe başvurabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar” dedi. Peki, KOSGEB başvuruları ne zaman başlayacak?

KOSGEB destek programı ne zaman nasıl yapılacak? KOSGEB destek programı başvuru ekranı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB destek programı hakkında, "Başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

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