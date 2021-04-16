Köseköy Hicret Kur’an Kursu yardımlarınızı bekliyor

Rıfat Bilgin İstanbul

Kocaeli Kartepe İlçesinde ibadethane zincirine bir halka daha ekleniyor. Köseköy’de yükselen Hicret Kur’an Kursu, hayırseverlerin katkısını bekliyor. Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olan Kartepe Müftülüğü Köseköy Hicret Kur’an Kursu’nun inşaat çalışmaları büyük fedakârlıklarla yürütülüyor. Temeli 29 Kasım 2019’da atılan kursun kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçilik için hayırseverlerin katkısı bekleniyor. Köseköy Merkez Camii ve Kur’an Kursu Yapma ve Yaptırma Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Kartepe Müftülüğü Köseköy Hicret Kur’an Kursumuzun temeli 29 Kasım 2019’da atıldı.

Şimdi ise sıva işine başlayacağız. Hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını Köseköy Merkez Camii ve Kur’an Kursu Yapma ve Yaptırma Derneği IBAN No: TR48 0001 0021 8936 6767 9950 03 adresine bekliyoruz” denildi. İrtibat telefonu 0 530 466 43 88