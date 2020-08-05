Koronavirüs tüm dünyada her gün binlerce can alıyor. Salgına karşı halen en güvenli yol maske ve mesafe. Vatandaşlar son günlerde yaşanan yoğunluğun koronavirüs tablosuna yansımasını merak ediyor. İşte, detaylar.

Koronavirüsten kaç kişi öldü | Türkiye koronavirüs son rakamlar

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 kişi de iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 218 bin 491 oldu.

Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, vaka sayısı 234 bin 934, vefat sayısı 5 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. 2 gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

"Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek. İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak. Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında halı sahaların açılmasıyla ilgili asılsız haberler yer aldığını, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından buna yönelik rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.