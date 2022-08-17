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Sağlık Koronavirüs tablosunda sevindiren gelişme
Sağlık

Koronavirüs tablosunda sevindiren gelişme

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi. bir önceki haftaya göre, vaka sayılarında ciddi bir düşüş görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 02:09:00 -
Koronavirüs tablosunda sevindiren gelişme

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 259 bin 102 oldu. Kovid-19 vaka sayısı 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 olarak açıklanmıştı.

Toplam vaka sayısı 16 milyon 671 bin oldu

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e yükselirken, 100 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 661 bin 619 doza ulaştı.

Aşı oranı en yüksek ve en düşük olan iller

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Yorumlar

Ahmet

Nasıl sevindiren tablo 342 yaşamını yitirmiş bunun sevindirecek tablo, görünen o ki sonbahara yeni önlemler kısıtlamalar alınacak
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