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Korona Virüs

Korona yasakları geri mi geliyor? | Koronavirüs yasakları son durum

Koronavirsüs tedbirleri geliyor mu? Koronavirüs salgınında vaka sayılarının azalmasıyla birlikte 11 Mayıs ve 1 Haziran’da önemli adımlar atıldı. Yeni normalleşmeyi 10 Mart öncesine dönüş şeklinde algılayanlar ise kurban bayramında kalabalıklar oluşturdu. Bazı şehirlerimizde vaka sayıları katlandı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte, koronavirüs yeni tedbirler.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:54:00 -
Korona yasakları geri mi geliyor? | Koronavirüs yasakları son durum

Yeni normalleşme adımları 11 Mayıs ve 1 Haziran’da atıldı. Bu süreçte maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyenler vaka sayılarının artmasına yol açtı. Vatandaşlar son günlerde artan vakaların yeni tedbirleri beraberinde getirip getirmeyeceğini araştırmaya başladı.

Korona yasakları geri mi geliyor? | Koronavirüs yasakları son durum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında gelinen son durum ve alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ardından da konunun Bakanlar Kurulu toplantısına taşınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme adımları atılırken kuralları uyulmadığı takdirde tedbirlerin daha sıkı şekilde döneceğini açıklamıştı.

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