Korona tedavisi görüyordu! Merkez Bankası eski Başkanı hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel, hayatını kaybetti.
Merkez Bankası eski başkanlarından, ekonomist, yazar Gazi Erçel vefat etti.
Koronavirüs tedavisi görüyordu
Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, geçen haftalar içinde yakalandığı COVID-19’a ilişkin evinde tedavi görüyordu. Dünya'nın haberine göre, önceki gün rahatsızlığı artınca Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Erçel, dün gece yarısı itibari ile tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.