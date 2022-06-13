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Gündem Korona tedavisi görüyordu! Merkez Bankası eski Başkanı hayatını kaybetti
Gündem

Korona tedavisi görüyordu! Merkez Bankası eski Başkanı hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:40:00 -
Korona tedavisi görüyordu! Merkez Bankası eski Başkanı hayatını kaybetti

Merkez Bankası eski başkanlarından, ekonomist, yazar Gazi Erçel vefat etti.

Koronavirüs tedavisi görüyordu

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, geçen haftalar içinde yakalandığı COVID-19’a ilişkin evinde tedavi görüyordu. Dünya'nın haberine göre, önceki gün rahatsızlığı artınca Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Erçel, dün gece yarısı itibari ile tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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