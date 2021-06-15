Türkiye’de ilk korona vakası Mart 2020’de tespit edildi. Geride kalan bir yılı aşkın sürede salgınla mücadele devem ediyor. Salgının sona ermesini isteyenler ise sıraları gelince aşı olmak için randevularını alıyor. Gün içerisinde yoğun şekilde çalışanlar, iş yerlerinden izin alamayanlar akşam saatlerinde aşı yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, korona aşısı saat kaça kadar yapılıyor?

Korona aşısı akşam yapılıyor mu? Korona aşı randevusu saat kaça kadar alınabiliyor?

Devlet, üniversite ve özel hastanelerin yanı sıra aile hekimliklerinde de korona aşısı yapılıyor. Ülkemizde şimdilik Sinovac ve biontech aşı randevusu veriliyor. 30 Nisan'da acil kullanım onayı verilen Sputnik V'nin ilk sevkiyatı ise 14 Haziran'da Ankara'ya ulaştı. Gerekli testler yapıldıktan sonra Rus aşısı içinde randevu açılacak. Ayrıca Sinovac aşı randevuları ise söz konusu aşıdan mevcut olmadığı için şimdilik verilmiyor. Sevkiyatların ardından Çin aşı randevusu da açılacak. Hastanelerde haftanın yedi günü gece 00.00’a kadar aşı randevusu verilebiliyor. Aşı randevularını MHRS, E Nabız ve ALO 182’den alabilirsiniz.

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