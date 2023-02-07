  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kaç bina yıkıldı? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den dehşete düşüren cevap

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem! Dakika dakika yaşananlar

Türkiye'nin acısı için büyük yardım! Depremzedeler için tek yürek oldular! Üç dev kulüp resmen yola çıktı!

Korkutan açıklama! 'Yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi'

Hatay'da ekipler yaşlı adamı enkazdan kurtardı! İlk açıklamaları duygulandırdı

PÜİS'ten 'akaryakıt sıkıntısı' iddiasına yalanlama!

Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı! Depremzedeler için arama kurtarma devam ediyor

19 saat sonra yüzleri güldürdü! Enkaz altından çıkan genç kız sedyeden el salladı

64 yaşındaki yaşlı adam enkaz altından 15 saat sonra çıkartıldı!

Depremzedenin anlattıkları yürek yaktı! Cüneyt Özdemir canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Yerel Korkunç rakam! Bakın deprem kaç 'atom bombası' gücündeydi...
Yerel

Korkunç rakam! Bakın deprem kaç 'atom bombası' gücündeydi...

Türkiye tarihinin en büyük depremlerini yaşadı. Deprem uzmanları, 10 şehirde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili, “1513’ten bu yana bu fay hattında deprem olmadı. Bölgedeki büyük deprem beklentisi gerçekleşti. Bu kırılma, diğer fay hatlarını tetikleyebilir. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 09:44:00 -
Korkunç rakam! Bakın deprem kaç 'atom bombası' gücündeydi...

Türkiye tarihinin en büyük depremlerini yaşadı. Deprem uzmanları, 10 şehirde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili, “1513’ten bu yana bu fay hattında deprem olmadı. Bölgedeki büyük deprem beklentisi gerçekleşti. Bu kırılma, diğer fay hatlarını tetikleyebilir. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecek” dedi.

Deprem gerçeği ve fay hattına kurulmuş şehirler tüm Türkiye’yi bir kez daha yasa boğdu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak art arta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken deprem uzmanları artçı depremlerin 1 yıl süreceğini açıkladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23