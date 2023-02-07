Korkunç rakam! Bakın deprem kaç 'atom bombası' gücündeydi...

Türkiye tarihinin en büyük depremlerini yaşadı. Deprem uzmanları, 10 şehirde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili, “1513’ten bu yana bu fay hattında deprem olmadı. Bölgedeki büyük deprem beklentisi gerçekleşti. Bu kırılma, diğer fay hatlarını tetikleyebilir. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecek” dedi.

Deprem gerçeği ve fay hattına kurulmuş şehirler tüm Türkiye’yi bir kez daha yasa boğdu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak art arta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken deprem uzmanları artçı depremlerin 1 yıl süreceğini açıkladı.