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Yerel Korkunç olay! Araştırma görevlisi sekizinci kattan yere çakıldı
Yerel

Korkunç olay! Araştırma görevlisi sekizinci kattan yere çakıldı

Samsun'da tedavi gördüğü hastanenin sekizinci katından dördüncü kattaki balkona düşen araştırma görevlisi feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:55:00 - 2021-06-13 14:14:44
Korkunç olay! Araştırma görevlisi sekizinci kattan yere çakıldı

Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören A.Ü. (47), kaldığı sekizinci kattaki odanın penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, dördüncü katın balkonuna düşen A.Ü'nün öldüğünü belirledi.

A.Ü'nün aynı üniversitede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

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