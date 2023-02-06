Korkunç görüntüler! Hatay'da yol böyle yarıldı!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay-Reyhanlı yolu depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

10 ilde hiddesilen ve şu ana kadar 284 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 323 kişinin de yaralandığı deprem Kahramanmaraş merkezli deprem, bölgede birçok yıkıma neden oldu.

Bina, hastane ve iş yerlerinin yanı sıra yolların da hasar gördüğü deprem, ciddi hassarlara neden oldu. (İLKHA)