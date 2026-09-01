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Yerel Korku filmi gibi! Evde otururken dehşeti yaşadı
Yerel

Korku filmi gibi! Evde otururken dehşeti yaşadı

Yeniakit Publisher
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Korku filmi gibi! Evde otururken dehşeti yaşadı

Mardin'de evinde otururken içeri giren maskeli kişilerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın, altınları alındıktan sonra darp edilerek ağır yaralandı. Aile üyeleri eve döndüklerinde yaşlı kadını kanlar içinde yerde görünce hemen sağlık ekiplerini aradı.

Olay, Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eve giren maskeli kişi veya kişiler, 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın üzerinde bulunan altın takıları çalarak kadını darp etti. Ailenin eve gelmesiyle ağır yaralı halde bulunan Rifa Aslan için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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