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Spor
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Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

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Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

Trabzonspor taraftarında Onuachu şoku yaşanıyor...

#1
Foto - Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

Fatih Tekke'nin beklerin ve kanat oyuncularının çizgiye inip orta kesmediği, sürekli ceza sahası dışından ver-kaçlarla içeri girmeye çalışılan sisteminde Paul Onuachu tam anlamıyla 'devrik kral' çizgisinde.

#2
Foto - Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

Trabzonspor'da geçen sezonun gol kralı olan... Ligin yıldızı, Fenerbahçe'nin iki kez ısrarla istediği, Osimhen'in Galatasaray'da görmek için Okan Buruk'u devreye soktuğu Paul Onuachu, Fatih Tekke'nin "sistemi" sayesinde yerle bir oldu...

#3
Foto - Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

"2.02'lik kral olmuş golcü hangi sistemde iş yapamaz?" diye soracak olursanız Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin oynattığı oyunu net olarak gösterebilirsiniz.

#4
Foto - Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

Beklerin ve kanat oyuncularının çizgiye inip orta kesmediği, sürekli ceza sahası dışından ver-kaçlarla içeri girilmeye çalışıldığı Tekke'nin sisteminde Onuachu'nun en büyük silahı olan hava hakimiyeti ve kafa vuruşları tamamen atıl kaldı.

#5
Foto - Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

2.02 metrelik bir santrforun sahada olduğu bir maçta kanatlardan ve beklerden tek bir isabetli ortanın dahi gelmemiş olması, oyuncunun en elit yeteneğinin (hava topu ve kafa vuruşları) tamamen devre dışı bırakıldığının göstergesi. Onuachu zoraki şişirilen toplarda mücadeleye girmek zorunda kaldı ve verimliliği ikili mücadelelerde (10/2) 'ye düştü. Bir santrfor için 90 dakikada 21 topla buluşma, oyundan tamamen kopuk kaldığının bir başka göstergesi.

#6
Foto - Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

Onuachu'nun istatistikleri formsuzluğundan ziyade taktiksel bir uyumsuzluğun işareti. Ceza sahası dışından ver-kaçlarla set hücumu yapmaya çalışan, kanat bindirmelerini ve sıfıra inip orta kesmeyi reddeden bir anlayışta Onuachu gibi bir profilin üretken olması zaten mümkün değil. Fotospor'a göre; Onuachu’yu bir "istasyon" ya da dar alanda pasör gibi kullanma ısrarı, hem oyuncunun gol üretme potansiyelini sıfırlıyor hem de Trabzonspor’un en önemli hücum silahını işlevsiz kılıyor.

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