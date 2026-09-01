Hemen hemen her maçta skor yapıyordu oysa ki... Papara Park büyük şok içerisinde...

Onuachu'nun istatistikleri formsuzluğundan ziyade taktiksel bir uyumsuzluğun işareti. Ceza sahası dışından ver-kaçlarla set hücumu yapmaya çalışan, kanat bindirmelerini ve sıfıra inip orta kesmeyi reddeden bir anlayışta Onuachu gibi bir profilin üretken olması zaten mümkün değil. Fotospor'a göre; Onuachu’yu bir "istasyon" ya da dar alanda pasör gibi kullanma ısrarı, hem oyuncunun gol üretme potansiyelini sıfırlıyor hem de Trabzonspor’un en önemli hücum silahını işlevsiz kılıyor.