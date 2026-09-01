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Dünya ABD heyeti Ukrayna’ya gitmeye hazırlanıyor: Zelenskiy’den “sürekli diyalog” mesajı
Dünya

ABD heyeti Ukrayna’ya gitmeye hazırlanıyor: Zelenskiy’den “sürekli diyalog” mesajı

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AA Giriş Tarihi:

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ABD heyeti Ukrayna’ya gitmeye hazırlanıyor: Zelenskiy’den "sürekli diyalog" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile müzakere trafiğinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, Amerikan heyetinin Ukrayna’ya yapması planlanan ziyaretin tarihlerinin görüşüldüğünü açıkladı.

Ukrayna ile ABD arasında barış sürecine yönelik diplomatik temaslar hız kazanırken Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, temasın “verimli, detaylı ve yapıcı” geçtiğini bildirdi. İki ülkenin müzakere heyetleri arasındaki diyaloğun sürekli devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD heyetinin Ukrayna ziyareti için takvim üzerinde çalışıldığını kaydetti.

“BARIŞ İÇİN SON DERECE FAYDALI OLACAK”

Planlanan ziyaretin sahadaki gelişmelerin doğrudan aktarılması ve barışa yönelik çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Zelenskiy, “Böyle bir gezi, barış için çözümler üretmede son derece faydalı olacak.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Witkoff ve Kushner’a cephedeki son durumu ve Rusya’nın saldırılarını anlattığını belirterek, Rus güçlerinin sınırlı kazanımları büyük kayıplar vererek elde ettiğini savundu.

Ukrayna lideri, “Rusya’nın kazanımlarının az olduğu ve büyük kayıplar pahasına gerçekleştiği savaş alanındaki durumu ve saldırıları da onlara aktardım. Steve ve Jared birçok detayı biliyor.” dedi.

ABD’Lİ TEMSİLCİLER RUS TARAFIYLA GÖRÜŞECEK

Zelenskiy, daha önce yayımladığı video mesajında Witkoff ve Kushner’ın Rus tarafıyla yapılacak görüşmelere hazırlandığını açıklamıştı.

Söz konusu temaslardan çıkacak sonuçların görülmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, diplomatik süreçte önümüzdeki dönemin kritik olacağına işaret ederek, “Eylülde çok şey değişebilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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