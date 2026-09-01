İsrail’den ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine yeni saldırılar

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre İsrail, ülkenin güneyindeki çeşitli yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail’e ait insansız hava araçları, Sur ilçesindeki çeşitli beldelerin üzerinde alçak irtifada uçtu. İHA’lar daha sonra Mansuri beldesi ile Meşaa Mahallesi’ne art arda üç hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca, Kantara beldesini sarsan art arda şiddetli patlamalar gerçekleştirdi. İsrail'in beldeyi sarsan patlamaları sonucu Kantara Dağı'nın bir bölümü çöktü​​​​​​​.

İsrail İHA'ları ayrıca başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi üzerinde alçak irtifada uçuş yaptı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.