Trump'tan İran’a karşı nükleer silah açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşürmeye yönelik düzenlemenin duyurulduğu etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran’a karşı nükleer silah kullanma ihtimalinin gündemden çıkarılıp çıkarılmadığı sorulan Trump, “Normalde bunu asla söylemezdim ama cevap evet. İran’a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok.” dedi.

Soruyu “saçma” olarak nitelendiren Trump, İran’ın askerî bakımdan tamamen mağlup edildiğini savunarak, “Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım?” ifadesini kullandı.

“SINIRLI BİR HAREKÂT OLACAK”

İran’a yönelik saldırıların kapsamlı bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna Trump, harekâtın “oldukça sınırlı” kalacağı yanıtını verdi.

İran’ı “başarısız olmuş bir devlet” olarak tanımlayan Trump, ülkedeki enflasyonun yüzde 350’ye ulaştığını, para biriminin işlevini kaybettiğini ve askerlerin maaşlarının ödenemediğini öne sürdü. İran’ın donanması ile hava kuvvetlerinin ortadan kaldırıldığını ve gözetleme sistemlerinin büyük bölümünün imha edildiğini iddia etti.

Trump, bu tablonun İran’a yeniden saldırılmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, “Ne olacak göreceğiz.” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN GÜNDE 30 GEMİ GEÇİYOR

Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine de değinen Trump, ABD donanmasının desteğiyle bölgede geçişlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Gecede ortalama 30 geminin boğazdan geçirildiğini belirten Trump, taşınan petrol miktarı sayesinde enerji fiyatlarının aşırı yükselmediğini savundu.

İran’da yönetimin kimde olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Trump, ülke içinde liderliğe ilişkin belirsizlik bulunduğunu ileri sürdü. Radikal grupların varlığını sürdürdüğünü ancak askerî açıdan büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia eden Trump, İran ordusunun eski gücünün küçük bir bölümüne sahip olduğunu söyledi.

“İRAN İLE SAVAŞMAK ZORUNDAYDIM”

İran’a karşı yürütülen savaşın bir zorunluluktan kaynaklandığını savunan Trump, harekete geçilmemesi halinde İran’ın ABD şehirlerine saldıracağını, İsrail’i ve Orta Doğu’yu yok etmeye çalışacağını ileri sürdü.

Trump, “Yapmak zorundaydım. Yapmasaydım, şehirlerimize saldıracak, İsrail’i ve Orta Doğu’yu yok edeceklerdi. Eğilimleri buydu.” ifadelerini kullandı.

FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’un faiz artırımını değerlendirebileceği yönündeki mesajı da Trump’a soruldu.

Warsh’a büyük saygı duyduğunu söyleyen Trump, ABD’de faiz oranlarının çok yüksek olduğu görüşünü yineledi. Ekonomi iyi performans gösterirken faiz artırılmaması gerektiğini savunan Trump, güçlü ekonomik görünümün ülkenin kredi güvenilirliğini artırdığını ve bunun faiz indirimiyle karşılık bulması gerektiğini belirtti.

VENEZUELA PETROLÜ ABD’YE GETİRİLECEK

Venezuela ile yapılan petrol anlaşmasını “belki de tarihin en büyük anlaşması” olarak nitelendiren Trump, dünyanın güçlü ve zengin şirketlerinin ülkeye girmeye başladığını söyledi.

Venezuela’dan çıkarılacak petrolün işlenmek üzere ABD’ye getirileceğini açıklayan Trump, Amerikan rafinerilerinin bu ülkedeki ağır petrolü işlemeye uygun olduğunu ifade etti. Üretimin mümkün olan en kısa sürede artırılacağını belirten Trump, petrolün bir bölümünü ABD’nin stratejik rezervlerini doldurmak için kullanmak istediğini kaydetti.

Anlaşmanın Amerikan halkının yaşamı üzerinde büyük etkisi olacağını savunan Trump, Venezuela petrolünün piyasaya girmesiyle İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının gerileyeceğini öne sürdü.

HEGSETH’İN ADAYLIĞI İÇİN “ÇOK ERKEN” DEDİ

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 2028 başkanlık seçimlerinde aday olabileceği yönündeki haberler de Trump’ın gündemindeydi.

Hegseth’in görevinde başarılı olduğunu söyleyen Trump, muhtemel adaylık tartışmaları için henüz çok erken olduğunu belirtti.