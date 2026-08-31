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Dünya İran, ABD hava üssünü balistik füzelerle vurdu
Dünya

İran, ABD hava üssünü balistik füzelerle vurdu

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İran, ABD hava üssünü balistik füzelerle vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Lark Adası’na yönelik saldırısına karşılık Ürdün’deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerini balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Üslerde ağır hasar oluştuğu iddia edilirken ABD ve Ürdün makamlarından henüz açıklama gelmedi.

İran ile ABD arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası’na düzenlenen saldırının ardından yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün’de ABD güçlerinin kullandığı iki hava üssüne misilleme saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, saldırıların Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Saldırılarda, üslerdeki "teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların" hedef alındığını ve üslerde "ağır hasar" meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin" sonuç vermeyeceği ifade edilerek, "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır." denildi.

Diğer yandan İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini yazdı.

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İran’dan ABD’ye Lark Adası saldırısı sonrası misilleme tehdidi

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