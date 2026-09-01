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Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

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Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Galatasaray'daki krallığını bırakıp üç kuruş daha fazla kazanmak için tekrar İtalya'nın yolunu tutacak.

#1
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren Mauro Icardi’nin yeni adresi İtalya olabilir.

#2
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Galatasaray macerasını tamamladıktan sonra bonservisini eline alan Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, yeni takım arayışındaki en somut seçeneklerden birinin Serie A ekibi Lazio olduğunu söyledi.

#4
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Transferin gerçekleşmesi halinde Icardi, uzun bir aradan sonra yeniden İtalya’ya dönmüş olacak. Arjantinli santrfor daha önce 2012-2013 sezonunda Sampdoria, ardından 2013-2019 yılları arasında Inter forması giymişti.

#5
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Icardi’nin geleceğine ilişkin konuşan Elio Pino, Lazio’nun oyuncusuna yönelik ilgisini doğruladı.

#6
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Pino, “Lazio’dan Mauro Icardi’ye yoğun bir ilgi var. Bu, üzerinde durduğumuz bir seçenek” sözleriyle İtalyan ekibinin transfer için devrede olduğunu açıkladı.

#7
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Ancak Icardi’nin yeni kulübünü seçerken yalnızca ekonomik şartlara bakmadığını belirten Pino, kararın yaşam koşulları da düşünülerek verileceğini söyledi.

#8
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Menajer Pino, Icardi ile birlikte seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek, “Bu ekonomik bir plan değil, bir hayat planı. Mauro, güzel bir şehir ve güzel bir yer seçmek istiyor” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

Bu açıklamayla birlikte Lazio seçeneğinin Icardi cephesinde ciddi biçimde değerlendirildiği ortaya çıktı.

#10
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Lazio, Icardi’ye 2 yıllık sözleşme teklif etti.

#11
Foto - Menajeri ile arasından su sızmıyor ve... Mauro Icardi’nin yeni takımı resmen belli oldu!

33 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta 16 gol ve 3 asist üretti.

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