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Dünya ABD Başkanı Trump "Bu gece İran'a vuracağız" dedi, brent petrol jet hızında yükseldi
Dünya

ABD Başkanı Trump "Bu gece İran'a vuracağız" dedi, brent petrol jet hızında yükseldi

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ABD Başkanı Trump "Bu gece İran'a vuracağız" dedi, brent petrol jet hızında yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu gece İran'a vuracağız." açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 90 dolar sınırını aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Trump, İran’a yönelik sınırlı bir askeri operasyon düzenleyeceklerini söyledi.

"Bu gece İran'a vuracağız"

 

Trump, "Bu gece İran'a vuracağız. Ancak saldırılar sınırlı kalacak. İran'ın lideri kim bilmiyorum. Onları perişan ediyoruz." ifadelerini kullanarak hedeflerin kapsamlı olmayacağını belirtti.

 

Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 90 dolar sınırını aştı

Açıklamanın ardından küresel piyasalarda jeopolitik risk algısı hızla yükseldi. Dünya petrol sevkiyatının kritik noktalarındaki olası aksama endişeleriyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 90 dolar sınırını aştı.

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