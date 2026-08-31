İran’dan ABD’ye Lark Adası saldırısı sonrası misilleme tehdidi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin Lark Adası’na düzenlediği saldırıya karşılık verileceğini açıkladı. Azizi, Washington yönetimini “Korku ve dehşetle bekleyin” sözleriyle tehdit etti.
ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası’na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği bildirilen saldırının ardından İran’dan sert bir açıklama geldi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti.
Azizi, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği, sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
İran'ın iradesini yeniden sınamanın ABD için daha ağır bedellere yol açacağını ifade eden Azizi, "Şüphesiz hiçbir suç, hiçbir seviyede cevapsız kalmaz. Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır. Korku ve dehşetle bekleyin!" mesajını verdi.
Azizi, İngilizce paylaştığı mesajında ise "İrademizi bir kez daha test et ve daha ağır bir bedel öde. Misilleme geliyor, kaç!" ifadelerini kullandı.
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