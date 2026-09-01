Cihan Kamer yılın transferlerinden biri için uçağı kaldırıyor! Almanya çıkarması çok ama çok ses getirecek...
Galatasaray'ın uzun uğraşlar verdiği Milli yıldızımız Can Uzun için Cihan Kamer, Almanya'ya hareket ediyor...
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Galatasaray'ın uzun uğraşlar verdiği Milli yıldızımız Can Uzun için Cihan Kamer, Almanya'ya hareket ediyor...
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in Almanya'ya giderek sezonun flaş transferi için pazarlıklara başlayacağı ifade edildi. Kamer'in yöneteceği transfer sürecinde masadaki rakam 40 milyon euro.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, flaş bir takviye için Almanya'ya uçmaya hazırlanıyor.
Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Kojo Peprah Oppong, Nathan Ake, Romelu Lukaku gibi transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, şimdi de milli takımın yıldızı için girişimlere başlıyor. Sabah'a göre Cihan Kamer, Can Uzun için Almanya'nın yolunu tutuyor.
Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Almanya'ya gitmeye hazırlanan Cihan Kamer, Can Uzun transferini bitirmek üzere Eintracht Frankfurt yetkilileriyle masaya oturacak. Fenerbahçe, Alman ekibinin talep ettiği 40 milyon euroluk bonservisi indirmeye çalışacak.
Sarı-lacivertliler ilk etapta Can Uzun'u satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
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