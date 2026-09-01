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Gündem CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 8 kişiye tahliye
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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 8 kişiye tahliye

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 8 kişiye tahliye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir karar verildi. Tutuklu bulunan 9 kişiden 8’i tahliye edilirken, bir kişinin tutukluluk hali devam etti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tahliye kararı çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 9 kişiden 8’inin serbest bırakılmasına karar verildi. Bir kişinin ise tutukluluk halinin sürmesine hükmedildi.

Soruşturma, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığına seçildiği kurultayda delegelerin iradesinin etkilenmeye çalışıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılmıştı.

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