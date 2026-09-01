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İSLAM Ukraynalı Anhelina Müslüman oldu: İslam ile şereflendi ‘Ayla’ ismini aldı
İSLAM

Ukraynalı Anhelina Müslüman oldu: İslam ile şereflendi ‘Ayla’ ismini aldı

Yeniakit Publisher
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Ukraynalı Anhelina Müslüman oldu: İslam ile şereflendi ‘Ayla’ ismini aldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde İslamiyet’i kabul etmek istediğini belirterek İlçe Müftülüğüne başvuran 21 yaşındaki Ukraynalı Anhelina Symenova, düzenlenen ihtida merasiminin ardından kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Altınordu İlçe Müftülüğüne başvuran Anhelina Symenova için ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde Symenova, kendisine verilen "Ayla" ismiyle Müslüman oldu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi. Ardından Müftü Cebeci’nin telkiniyle Kelime-i Şehadet getiren Ayla, İslamiyet’i kabul etti.

Merasimin ardından Ayla için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, yeni Müslüman olan Ayla’yı tebrik ederek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi ve İslam’ın güzellikleriyle gönlünü daim eylemeyi nasip etsin" dedi.
Müftü Cebeci tarafından genç kıza İhtida Belgesi ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

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