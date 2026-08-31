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Gündem YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakalandı.

Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a çıkmaya çalışırken yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapıldı.

 

Kontrolde, tırın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlendi.

 

Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

 

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirildi.

Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

 

Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

 

Arif Kocabıyık kimdir?
Arif Kocabıyık kimdir?

Biyografi

Arif Kocabıyık kimdir?

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Yorumlar

dayı oğlu

Süleymancılar cemaatinden olduğu hep söylenmiştir.
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