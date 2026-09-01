Ordu'ya geldi hayatı değişti: Ukraynalı kadın müslüman oldu!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde müslüman olmak için İlçe Müftülüğüne başvuran Ukraynalı kadın İslamiyeti kabul ederek Ayla ismini aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde müslüman olmak için İlçe Müftülüğüne başvuran Ukraynalı kadın İslamiyeti kabul ederek Ayla ismini aldı.
Müslüman olmak istediğini belirterek Altınordu İlçe Müftülüğüne başvuran Anhelina Symenova için ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde Symenova, kendisine verilen "Ayla" ismiyle Müslüman oldu.
KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi. Ardından Müftü Cebeci'nin telkiniyle Kelime-i Şehadet getiren Ayla, İslamiyet'i kabul etti.
"MÜSLÜMAN OLAN KARDEŞİMİZİ TEBRİK EDİYORUM" Merasimin ardından Ayla için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, yeni Müslüman olan Ayla'yı tebrik ederek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi ve İslam'ın güzellikleriyle gönlünü daim eylemeyi nasip etsin." dedi.
Müftü Cebeci tarafından genç kıza İhtida Belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.
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