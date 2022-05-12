  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Korku dolu anlar kamerada! Küçük çocuk içindeyken araç bir anda hareket etti
Yerel

Korku dolu anlar kamerada! Küçük çocuk içindeyken araç bir anda hareket etti

Arnavutköy’de içerisinde küçük bir çocuğun bulunduğu otomobil freni boşalması üzerine kaymaya başladı. Kayan otomobil yol kenarındaki mantarlara çarparak durabildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 15:48:00 - 2022-05-12 15:55:52

Arnavutköy’de içerisinde küçük bir çocuğun bulunduğu otomobil freni boşalması üzerine kaymaya başladı. Kayan otomobil yol kenarındaki mantarlara çarparak durabildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde iddiaya göre içerisinde küçük bir çocuğun yalnız kaldığı otomobilin frenleri nedeni bilinmeyen bir şekilde boşaldı. Freni boşalan otomobil cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Otomobil sahibi aracın peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Kayan araç yol kenarındaki mantarlara çıkarak durabildi. Şans eseri yolun ve kaldırımın yoğun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Birisi arabayı durdurmaya çalıştı"

Olayın yaşandığı esnada cadde üzerinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan Ali Çetinkaya, “Ben burada atölyede çalışıyorum dün kazayı duydum dışarıya çıktım. Aracın içerisinde bir çocuk vardı, el frenini boşaltmış galiba. Birisi de önden arabayı tutmaya çalışıyordu, arabanın içinde bir problem yoktu, çocuk yaralanmamıştı. Genelde burası hep arabayla dolar ama şans eseri o esnada yol boştu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay