Kopenhag-Trabzonspor maçı ne zaman? Kopenhag-Trabzonspor maçının hakemi kim?
Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Kopenhag-Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kopenhag Trabzonspor maçı hakemi:
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. Peki, Kopenhag-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu?
Kopenhag-Trabzonspor maçı ne zaman? Kopenhag-Trabzonspor maçının hakemi kim?
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 16 Ağustos Salı akşamı Kopenhag ile karşılaşacak. Parken Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Turun rövanşı ise 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.