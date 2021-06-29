Konya'ya 507 milyonluk altyapı yatırımı

Enes Boyacı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Konya’nın 31 ilçesinde devam eden altyapı yatırımları, temeli atılacak yatırımlar ve projelendirilen yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden 26 altyapı yatırımının toplam maliyetinin 173 milyon 817 bin TL olduğu bilgisini paylaşarak, “Bugün temelini atacağımız 14 altyapı tesisimiz mevcut. Bunların maliyeti de 182 milyon 234 bin TL. Ayrıca bu sene yapımına başlayacağımız 13 adet altyapı yatırımız daha bulunuyor. Bunların maliyeti de 151 milyon 614 bin TL. Sonuç olarak; devam eden, bugün temelini atacağımız ve bu sene yapacağımız 53 altyapı yatırımımızın toplam maliyeti 507 milyon 666 bin TL’yi buluyor. Bu yatırımlarla Konya’mızın altyapısını güçlendiriyoruz. Şehrimize değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Su tasarrufu ile birlikte Konya’nın yeşil dokusunu korumak için azami gayret gösterdiklerinin de altını çizen Başkan Altay, Meram bölgesinde sulama suyu abonelerine tonu 1 kuruştan su sağladıklarını, amaçlarının hem suyu tasarruflu kullanmak hem de şehrin yeşil dokusunu korumak olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Bugün ele aldığımız bu yatırımlar, 31 ilçemizin topyekûn kalkınmasına büyük katkı sağlayacak inşallah. Çünkü güçlü şehirler altyapısı güçlü olan şehirlerdir. Yerel yönetimler anlamında Türkiye’ye örnek olan Konya’mız bu anlamda da öncü olmaya devam edecektir. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve bizleri her zaman destekleyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Mevlana Şehri Konya’da “Altın” Dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Türbesi karşısında bulunan Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı’da yürüttüğü kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bölgenin tarihi dokusuna uygun Türkiye’de çok konuşulacak bir projeyi hayata geçirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da esnaflarla mutabık kalarak başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi. Mevlana Türbesi ile Tarihi Bedesten arasında tarihi dokuya uygun, Konya’ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da yıkım işlemlerini tamamladık. Yeni projenin yapımı devam ediyor. 2021 yılı sonunda Altın Çarşı’yı ve Mevlana Çarşısı’nı yeni yüzüyle esnafımıza, Konya’ya, Türkiye’ye layık bir hale getirmeyi planlıyoruz. Burada amacımız; Mevlana Meydanı’ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi’ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye’de çok konuşulacak bir proje olacak. İşbirliği için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim” dedi.

Başşehirlik vasfını yaşayan ve yaşatan şehir

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı dolayısıyla “Selçuklu Payitahtı Konya” temasıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın başşehirlik vasfını yaşayan ve yaşatan bir şehir olmaya devam ettiğini söyledi.

Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Selçuklu Payitahtı Konya” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından coşkulu bir konser ile başlayan etkinlikte Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu bulunan dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden Türk Yıldızları tarafından Konya semalarında “Selçuklu Sultanlarına Selamlama” uçuşu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösteri Merkezi’nde ise “Anadolu›yu Vatan Kılanlar” ve “Sarayın Gizli Bahçesi” isimli sergilerin açılışı yapıldı.

200 yıllık Başşehirlik

Alaeddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesinde devam eden etkinliklerin son bölümünde de temsili “Saygı Nöbeti” tutularak, Selçuklu Gülbank Duası ve Selçuklu Nevbet Merasimi gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Selçuklu Devleti’ne 200 yıldan fazla başşehirlik yapan Konya’nın başşehirlik vasfını yaşayan ve yaşatan bir şehir olmaya bugün de devam ettiğini vurguladı. Başkan Altay, “Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı milletimizin bin yılı aşkın süreden beri devam eden kutlu yürüyüşünün daha nice yüzyıllar boyu devamı en büyük duamızdır. Bu aşkla, onların bıraktığı emaneti yeni nesillere ulaştırmak için canla başla çalışmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Şehrimizle ve tarihimizle gurur duyuyoruz

Konya’nın iki asırlık başşehirliği ve sonrası ile tüm dünyayı etkileyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti: “Şehrimizle, tarihimizle ve o tarihi yazan ecdadımızla gurur duyuyoruz. Bu gurur tablosunun miladı Konya’nın başşehir yapıldığı 26 Haziran 1097’dir. Anadolu’yu bize vatan kılan ecdadımızı, onlara önderlik yapan sultanlarımızı ve isimsiz nice kahramanımızı rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Allah onlardan ebeden razı olsun.” Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Tiyatrosu’nun sergilediği tiyatral gösteri ilgiyle izlendi.

Payitaht Konya’ya yakışan düzenleme

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephe sağlıklaştırma çalışmaları Alaaddin Caddesi’ndeki binaları payitaht şehir Konya’ya yakışır hale getiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabın planlanan şekilde devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya’mızın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu. Başkan Altay, Konya’nın bütün projelerine destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür ederek, projenin Konya için hayırlı olmasını diledi. Proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek. İkinci etabın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.